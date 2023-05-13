Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В своем телеграм-канале Петр Андрющенко написал о том, что в Мариуполе прозвучал мощный взрыв. Спустя некоторое время советник мэра города сообщил и о втором взрыве.

Андрющенко рассказал, что взрывы в оккупированном Мариуполе слышно практически по всем районам города, а эпицентр взрывов находится где-то в районе завода Азовсталь.

Также примечательно, что местный телеграм-канал «Мариуполь Сопротивление» рассказывает о том, что взрывы напоминают толчки, которые похожи на землетрясение. Примечательно, что там также пишут о том, что эпицентр этих взрывов — завод Азовсталь.

Стоит отметить, что во временно оккупированном Мариуполе местные жители и власти достаточно часто сообщают о взрывах в разных районах города.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в Хмельницкой области.