О том, что новый транш в 500 миллионов евро, который должны были перечислить со следующего понедельника, 22-го мая, похоже, не будет осуществлен, поскольку в Будапеште потребовали предоставления гарантий относительно сохранения «Европейским фондом мира» своего надлежащего статуса в будущем, таким образом исключая использование средств лишь для поставок вооружения Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

Отметим, что Венгрия является одной из немногочисленных стран Европейского Союза, отказывающейся от последовательного осуждения вторжения РФ в Украину, поскольку Будапешт зависим от поставок энергоносителей из страны-агрессора. Кроме того, обращаясь к своему право вето, Венгрия многократно блокировала решения Евросоюза, касающиеся поддержки украинской и осуждения российской стороны — в частности, заблокировала ратификацию на общеевропейском уровне решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, касательно ареста кремлевского диктатора Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в принудительной депортации украинских детей.

Ранее мы писали о том, почему Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС.