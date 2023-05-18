О том, что захватчики намерены создавать резервы из украинцев с временно оккупированных территорий нашей страны и РФ, обустроив в районе Рогово и Можниковки несколько лагерей, в которые из государства-террориста конвоируют целые партии заключенных, включая и арестованных местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, к концу этого месяца, возможно увеличение количества личного состава в вышеуказанных лагерях, поскольку из РФ прибудут еще две партии узников, из лиц, которым ранее вынесли приговоры за убийства с особенной жестокостью. В соответствии со сведениями, которыми располагает замглавы Министерства обороны, на этот момент в таких лагерях находится не менее 800 человек: арестантов привлекают к интенсивным 1-месячным занятиям боевой подготовкой, после чего с ними заключат контракты, «предусматривающие обязательное участие» в войне против Украины.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах на временно захваченной украинской территории, оккупанты прибегают к проведению массовых облав, вследствие чего задерживают местных жителей, и «проверяют их на лояльность к оккупационному режиму», а мужчин, которые по возрасту годны к военной службе, арестовывают, преимущественно по надуманным причинам.

Ранее мы писали, что страна-агрессор пытается отложить обязательную мобилизацию, поэтому вербует мигрантов для пополнения рядов путинских войск в Украине.