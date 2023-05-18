О том, куда могут направить на выполнение воинского долга ограниченно пригодных военнообязанных, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юристов, опубликованное «Апострофом».
В частности, указанных лиц смогут правомерно мобилизовать, но с определенными ограничениями относительно несения военной службы, в соответствии с приказом Минобороны №402, и отправить в:
- части/подразделения тылового обеспечения;
- военные комиссариаты (территориальные центры комплектования и социальной поддержки);
- учреждения/организации/учебные заведения.
Кроме того, следует знать, что ограниченно пригодных граждан не имеют права призывать на службу в нижеуказанные войска и места:
- в высокомобильные/десантные;
- в плавсостав;
- в морскую пехоту;
- на охрану специальных объектов.
Ранее наш информационный портал писал о том, что адвокат рассказал о правилах мобилизационной процедуры выписывания повесток на местах.