О том, куда могут направить на выполнение воинского долга ограниченно пригодных военнообязанных, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юристов, опубликованное «Апострофом».

В частности, указанных лиц смогут правомерно мобилизовать, но с определенными ограничениями относительно несения военной службы, в соответствии с приказом Минобороны №402, и отправить в:

части/подразделения тылового обеспечения;

военные комиссариаты (территориальные центры комплектования и социальной поддержки);

учреждения/организации/учебные заведения.

Кроме того, следует знать, что ограниченно пригодных граждан не имеют права призывать на службу в нижеуказанные войска и места:

в высокомобильные/десантные;

в плавсостав;

в морскую пехоту;

на охрану специальных объектов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что адвокат рассказал о правилах мобилизационной процедуры выписывания повесток на местах.