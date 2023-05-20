Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Попко рассказал о том, что ночью оккупанты пытались атаковать Киев с помощью беспилотников иранского производства «Шахед». Но силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, которые выпустил противник.

К слову, Попко также отметил, что некоторые обломки дронов-камикадзе, которые были сбиты украинской ПВО все же упали на территории города.

На данный момент известно, что в Днепровском и Печерском районе города Киева были повреждены исключительно жилые дома, в одном из них был пожар, но к счастью его удалось ликвидировать. Также известно, что на территории Дарницкого района Киева пострадало СТО, а также несколько автомобилей, которые были рядом. Ну а в Соломенском районе из-за обломков пострадало несколько автомобилей и дорожное покрытие.

Напомним, ранее мы писали о повреждении системы Patriot.