О том, ради чего Лукашенко запланировал в эту среду, 24-го мая, посетить Москву с официальным визитом, в период которого, вероятно, обсудит с Путиным возникновение некоторых трудностей, недопустимых в их длительных взаимоотношениях, пишет «НБН», ссылаясь на местное издание «Белта».

По словам Лукашенко, на подобных регулярных встречах с Путиным, эти два президента, фактически союзных государств, разговаривают о настолько важных вещах, что у них даже нет времени внимательно рассмотреть друг друга, или даже выработать какое-то общее настроение.

Также, беларусский лидер утверждает — согласно докладам его правительства, у них «ну почти нет никаких проблем», во что Лукашенко мало верится, так как он видит «по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то», в основном – «бюрократизм». Таким образом, после встречи «послезавтра в Москве», Лукашенко рассчитывает на обсуждение и продуктивное снятие тех проблем, «которых вообще не должны быть в наших отношениях».

Ранее мы писали о том, как Лукашенко «отменил» контрнаступление ВСУ и «объяснил», зачем распространяется информация о масштабной атаке.