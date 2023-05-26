О том, что неизвестный мужчина за рулем собственного автомобиля, поначалу смог без помех «вклиниться» в кортеж канцлера Германии Олафа Шольца, а позднее виновник происшествия еще и успешно преодолел кордон из нескольких охранников политика для того, чтобы попросту выразить ему свою симпатию, пишет «НБН», ссылаясь на издание Bild.

Согласно данным указанного издания, инцидент произошел на днях, в среду, 24-го мая, когда Олаф Шольц возвращался в столицу Германии после визита в офис «Европейского центрального банка», расположенного во Франкфурте-на-Майне. Именно в этот момент, мужчина-нарушитель незаметно проник в колонну сопровождавших авто, проехав с правительственным кортежем на аэродром, после чего этот «нападавший» приблизился к Шольцу и всего лишь обнял его.

Стоит отметить, что канцлер Германии никак не сопротивлялся объятиям мужчины, но подобное происшествие является полным провалом для немецких спецслужб.

Ранее мы писали о том, что Олаф Шольц предупредил Российскую Федерацию — она может не надеяться на «замораживание» боевых действий в Украине.