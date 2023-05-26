В интервью немецкому изданию Kölner Stadt-Anzeiger канцлер ФРГ заявил, что страна-агрессор может не рассчитывать на «замораживание» войны в Украине, информирует «НБН».

По словам Шольца, не может быть и речи о заключении «холодного мира» между Киевом и Москвой по нынешней линии фронта в Украине, ведь это узаконило бы захватническую войну россиян.

Политик отметил, что залогом справедливого мира в Украине станет отвод путинских оккупационных сил и за Киев никто не должен формулировать пункты договоренностей с Кремлем.

При этом глава правительства Германии не стал говорить о том, нужно ли свергнуть кремлевского диктатора, заявив, что он «невысоко мнения о таких спекуляциях». Также канцлер отметил, что он давно не разговаривал с Путиным, добавив, что хочет снова пообщаться с ним в «подходящее время».

Ранее Шольц сделал прогноз относительно членства Украины в Евросоюзе.