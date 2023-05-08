О том, что в ближайшее время, украинцы, похоже, будут вынуждены оплачивать гораздо более высокие суммы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского, опубликованное изданием «Энерго-бизнес».

Ущаповский полагает, что тарифы на электроэнергию необходимо пересчитать прямо сейчас, и не только потому, чтобы следует заблаговременно обеспечить дополнительные субвенции на восстановление поврежденной инфраструктуры, но и по той причине, что теперешняя цена на электричество, покрывает только 25 процентов от себестоимости. Таким образом, экономически надлежащая стоимость электрической энергии для бытовых потребителей, сейчас меньше зафиксированной, и, на данный момент, должна составлять не менее 6 гривен/кВт-час (с учетом НДС), поскольку расходы состоят из:

3,24 гривны/кВт-час — средняя стоимость приобретения/реализации электроэнергии на рынке на «24-е часа вперед» (с марта);

0,43 гривны/кВт-час — тариф на поставку с 1-го апреля;

1,32 гривны/кВт-час — средний тариф на услуги подачи электроэнергии 2-го класса напряжения;

0,115 гривны/кВт-час — надбавка к среднему тарифу от энергопоставляющих компаний плюс 20-процентный НДС.

Ранее мы писали о том, к чему еще стоит приготовиться украинцам, помимо повышения тарифов на электроэнергию.