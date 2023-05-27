Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Бердянск-сегодня«

Как сообщает телеграм-канал, утром, в городе Бердянск местные жители слышали несколько мощных взрывов. По предварительной информации известно, что сильнее всего взрывы были в районе порта города Бердянск.

Также местные жители заявляли о том, что сперва в городе звучала воздушная тревога, после чего раздался мощный взрыв, а над тем местом, куда скорее всего «прилетело» кружила авиация российских оккупантов.

Кроме того, в телеграм-канале «Бердянск-сегодня» написали о том, что взрыв, скорее всего, прозвучал на территории базы отдыха «Химик», именно там размещались оккупанты.

К слову, украинские военные в последнее время достаточно часто наносят удары по местам скопления войск российских военных на временно оккупированных территориях.

Напомним, мы также писали о взрывах в Белгородской области.