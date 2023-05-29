О том, что с 29-го мая по 2-е июня наша страна окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, и по этой причине, метеоусловия сохранятся на достаточно стабильном уровне, без резких перепадов температурных показателей или существенных осадков, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз погоды, предоставленный кандидатом географических наук, синоптиком Игорем Кибальчичем, опубликованный профильным порталом Meteoprog.

Во вторник, 30-го мая, с утра — в южных и восточных областях, за исключением Одесской, пройдут дожди с грозами, а днем — осадки ожидаются и над западной частью Украины, при этом, в прочих регионах — сухо. Отметки на термометрах покажут: ночью – от +7 до +12 градусов по Цельсию (теплее только на юге и востоке – от +10 до +15 градусов по Цельсию), а днем – от +20 до +25 градусов по Цельсию (холоднее лишь на северном Левобережье – от +17 до +22 градусов по Цельсию).

В среду, 31-го мая, в темное время суток, выпадение небольших осадков возможно на крайнем востоке и в Черниговской области, а днем — в центр и на юг придут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Температура воздуха: в ночь – от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем – от +18 до +23 градусов по Цельсию (в южных областях — до +26 градусов по Цельсию).

В четверг, 1-го июня, дожди с грозами пройдут над севером Левобережья, но над остальной Украиной — приоритетно без осадков. Температура воздуха: в ночь – от +8 до +13 градусов по Цельсию, а днем – от +18 до +23 градусов по Цельсию.

В пятницу, 2-го июня, осадков в Украине не обещают, за исключением западных областей, где днем, кое-где, возможны грозы и небольшие дожди. Температура воздуха: в ночь – от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем — от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали о том, смогут ли украинцы, проживающие у побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи в этот летний сезон.