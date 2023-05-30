О том, что в период атаки неизвестными дронами на Москву, утром 30-го мая, некоторые беспилотники сбили рядом с резиденцией тирана Владимира Путина в Ново-Огарево, пишет «НБН», ссылаясь на карту, размещенную в российском диссидентском Telegram-канале «Верстка».

Как утверждают свидетели данного удара, основными направлениями удара БПЛА стали западные районы Подмосковья и юго-западная часть Москвы. Кроме того, полеты дронов неизвестной принадлежности фиксировались над Рублевским и Ильинским шоссе, где расположены усадьбы так называемой «элиты» РФ и госрезиденции. Также, несколько БПЛА упали в населенных пунктах Ильинское и Тимошкино в Красногорском районе, а в Одинцовском районе беспилотники сбили над деревнями Ромашково и Раздоры, что менее чем в 10 километрах от резиденции кремлевского диктатора в Ново-Огарево.

Отметим, что только 3 дрона успешно долетели до самой Москвы, что можно увидеть на нижеуказанной карте:

Ранее мы писали о том, как Собчак прокомментировала сегодняшнее «взрывное» утро в Москве.