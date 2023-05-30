О том, что наша страна, после полной деоккупации, перейдет в фазу интенсивного восстановления, а значит и вырастет спрос на инженеров, технический персонал, опытных менеджеров, включая IT-специалистов и медиков, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экспертов, опубликованное в «Обозревателе».

В частности, стратегически важные секторы, которым вскоре могут потребоваться сотрудники:

ВПК (военно-промышленный комплекс);

IT-сфера;

авиа/космическая индустрия.

Также, сохранят актуальность профессии, связанные с полноценным развитием нашей страны: инженеры по разработке конструкций, дизайнеры по составлению схем/карт, специалисты агропромышленного сектора, медики/саперы/минеры, проектные менеджеры, специалисты в сфере строительства, рекламщики и PR-менеджеры для коммуникации с зарубежными компаниями (при условии знания английского языка).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Гоструда рассказали, имеют ли работники право на дополнительный отпуск во время войны.