О том, что в ближайший уик-энд, 3-го и 4-го июня, Украину накроет похолоданием, и первым его почувствуют жители западных и северных регионов, где отметки на термометрах днем упадут до +17…+20 градусов по Цельсию, а ночью застынут в диапазоне от +6 до +9 градусов по Цельсию, и это не учитывая обильных дождей, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз «Погоды-УНИАН».

В столице Украины, в эту субботу — ясная и безоблачная погода: ночью — до +11 градусов по Цельсию, а днем — до +19 градусов по Цельсию. В ночь на воскресенье — до +10 градусов по Цельсию, а днем — до +21 градусов по Цельсию с небольшой облачностью.

Во Львове ночью 3-го июня — до +7 градусов по Цельсию, а днем — до +19 градусов по Цельсию, с ясными и безоблачными метеоусловиями. В ночь на 4-е июня — до +7 градусов по Цельсию, а днем — до +21 градусов по Цельсию, с незначительной облачностью.

В Луцке 3-го июня: ночью — до +6 градусов по Цельсию, а днем — до +19 градусов по Цельсию, и тоже — ясно и безоблачно, как и в воскресенье, но ночью 4-го июня — до +6 градусов по Цельсию, а днем — до +22 градусов по Цельсию.

В Виннице в 3-го июня — ясно и безоблачно: температурные показатели — от +9 до +20 градусов по Цельсию. Температура воскресенья — от +6 до +23 градусов по Цельсию, с небольшой облачностью.

В Одессе 3-го июня — облачно: ночью до +7 градусов по Цельсию, а днем — до +22 градусов по Цельсию и с несущественным дождем. В воскресенье — ясная и безоблачная погода, а температура — от +13 до +23 градусов по Цельсию.

В Харькове 3-го июня: ночью — до +15 градусов по Цельсию, а днем — до +23 градусов по Цельсию, с небольшой облачностью, а позднее — ливнями. В воскресенье — от +9 до +21 градусов по Цельсию и без осадков.

В Днепре в 3-го июня тоже облака: ночью — до +16 градусов по Цельсию, а днем — до +23 градусов по Цельсию, и небольшие осадки. В безоблачное воскресенье — от +11 до +20 градусов по Цельсию.

В Симферополе в 3-го июня — переменная облачность и ливни, с температурой от +13 до +23 градусов по Цельсию, а в воскресенье — относительно ясно, с температурой от +13 до +20 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали о том, смогут ли украинцы, проживающие у побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи этим летним сезоном.