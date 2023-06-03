Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «WSJ«.

Так, во время интервью Зеленский затронул очень важный вопрос по поводу украинского контрнаступления, о котором уже долгое время говорят стороны.

В ответ на вопрос журналиста Зеленский сказала, что уже сейчас бойцы Вооруженных сил Украины фактически полностью готовы к предстоящему контрнаступлению против Российской Федерации. Но что именно войдет в это контрнаступление Зеленский не сказал, также президент не стал называть главные цели в ходе данного события.

«Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать.

Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами.

Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени». — сказал глава Украинского государства.

Кроме того, Владимир Зеленский считает, что Запад должен сделать все, для того, чтобы изолировать Россию от цивилизованного мира.

Напомним, ранее Подоляк ответил Пескову на его скандальные заявления.