О том, что ВС РФ приступили к интенсивной деблокировке путей сообщения из Мариуполя на Бердянское направление, включая ЖД-ветку на Угледар в Донецкой области, чтобы беспрепятственно и быстро доставлять боеприпасы (БК) с территории местного морпорта до самого вокзала, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, оккупанты, видимо, учитывают вероятность атак с Мариупольского и Бердянского направлений, потому решили использовать порт как пункт отправки БК на линию Волноваха — Угледар. Предполагается, что данный груз направят по маршруту из Мариупольского порта (по ЖД-путям из порта) к железнодорожной станции около Волновахи, а уже оттуда — грузовиками в Угледар. Впрочем, подчеркнул советник мэра Мариуполя, все это остается только в «планах и фантазиях» россиян, поскольку «первые шаги» к «хлопкам» на территории порта уже начали делать в ВСУ.

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