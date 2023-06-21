О том, что после повышения тарифов на электричество, до 2,64 гривны/киловатт-час, включая и негативное состояние энергетической инфраструктуры Украины в целом, украинцев вскоре могут начать отключать от снабжения электроэнергией, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта «Института энергетических стратегий» Юрия Корольчука, опубликованное в «Новини.LIVE».

По словам Корольчука, пока не существует единого механизма, по которому возможно масштабное отключение украинцев-должников, — данные «мероприятия» не будут проводить в однозначном порядке, а только с учетом объема долгов в отдельно взятом регионе:

Возможно, в районе, где есть много должников, будут отключать и тех, у кого образовался долг в 500 гривен, и тех, у кого более 5 000 гривен.

Впрочем, есть и относительно позитивные новости — до конца действия военного положения, прерывать поставки электричества неплательщикам строго запрещено. Однако после завершения периода военного положения, запреты на отключение таких должников аннулируют.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго рассказали, как подрыв Каховской ГЭС отразится на поставках электричества.