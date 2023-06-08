О том, что уничтоженная гидроэлектростанция, вследствие захвата ВС РФ, не генерировала электроэнергию для украинской систему, однако подрыв разрушил целостность всего гидроузла, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы энергетического ведомства Германа Галущенко, опубликованное в Telegram-канале Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

По словам Галущенко, существует высокая степень риска, что вся гидроэнергетика, балансирующая энергосистему Украины, не сможет работать с необходимой мощностью. Предположительно, чтобы не допустить масштабных веерных отключений бытовых потребителей, в Минэнерго уже рассчитывают на поддержку стран-партнеров, и, соответственно, расширят пропускную способность для интенсификации импорта электроэнергии до 2 Гигаватт.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэнерго объяснили, ожидать ли новое повышение тарифов на электричество в текущем году.