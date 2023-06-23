О том, что если оплачивать объемы использованного «голубого топлива» только по счетчику, без регулярных корректирований сумм в платежках, можно оказаться в должниках, лишившись субсидии, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте «Нафтогаза».

В частности, для исправления данных на правильные, необходим акт сверки, который можно получить в онлайн-режиме, после чего обратиться с этим распечатанным документов в гор- или облгаз, и сделать сверку, но для запроса информации нужно:

зайти в личный кабинет на портале my.gas.ua и выбрать в разделе «Онлайн-услуги» закладку «Акт сверки»;

открыть чат-боты GASUA в Viber/Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

После распечатки «Акта сверки», стоит уточнить адреса, время работы и весь пакет документации, необходимый для корректировки показаний, обратившись по телефонам:

098-300-2-888;

066-300-2-888;

093-300-2-888.

Ранее мы писали о том, должны ли потребители Украины оплачивать процедуру поверки газовых счетчиков.