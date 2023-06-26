О том, что «повар Путина» больше не сможет нанимать в ЧВК «Вагнер» никаких российских осужденных, пишет «НБН», ссылаясь на заявление председателя комитета Госдумы РФ по вопросам законодательства и госстроительства Павла Крашенинникова, опубликованное в «Интерфакс-Россия».

По словам Крашенинникова, в нижней палате Госдумы уже приняли соответствующие изменения к действующим законам, и теперь россияне, оказавшиеся под приговором суда, больше не смогут заключать контракты с любой ЧВК, включая «Вагнер», а лишь с Минобороны РФ, поскольку российским парламентом одобрена другая, «полностью прописанная процедура».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в РФ впервые показали главу Министерства обороны Сергея Шойгу, который «пропал» после начала «мятежа» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.