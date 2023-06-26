В понедельник, 26 июня, оборонное ведомство страны-агрессора впервые показало Шойгу после начала «восстания» «повара Путина». Сообщается, что министр якобы побывал в зоне так называемой «спецоперации», информирует «НБН».

В Минобороны утверждают, что глава ведомства якобы посетил передовой пункт управления Западной группировки войск, опубликовав кадры «с места события».

В МО добавили, что в «зону СВО» Шойгу доставили на самолете, там он заслушал доклад командующего Западной группировкой Евгения Никифорова, расхвалив армию Путина за «достижения» на фронте.

Напомним, что министр обороны РФ не выходил на связь с 23 июня. РосСМИ утверждали, что Шойгу находился в изоляции под присмотром охраны.