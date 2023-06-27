О том, что захватчики провели безуспешные наступательные мероприятия поблизости от Первомайского и в районе Марьинки, а на Запорожском направлении путинская армия идентично пытается воспрепятствовать продвижению ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Как стало известно, артиллерийскими и ракетными подразделениями Сил обороны Таврического направления, на протяжении последних суток, выполнено 1 024 огневые задачи — дело касается контрбатарейной борьбы и огневой отработки по отмеченным целям, обнаруженным ранее: в итоге, оккупационная потеряла как убитыми, так и ранеными около 3-х своих рот (от 180 до 900 человек). Кроме того, ВСУ полностью уничтожили не менее 16 единиц российской военной техники.

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка рассказала, как активность защитников отразилась на оккупантах.