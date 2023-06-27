О том, что на минувшей неделе, воздушно-десантные войска Украины продвинулись к востоку после результативных атак на ВС РФ, освободив Красногоровку (село расположено вдоль старой линии разграничения) вблизи Донецка, и это является одним из первых случаев, после российского вторжения в феврале 2022-го года, когда украинская армия вернула территорию, захваченную Россией с 2014-го года, входившую в состав так называемой «ДНР», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как уточняют в британской разведке, такие многократные одновременные удары Сил обороны по всей Донецкой области, похоже, существенно истощили силы так называемой «Донецкой Народной Республики», включая подразделения чеченских боевиков, действующих в указанном регионе.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Анна Маляр рассказала об успешном продвижении защитников за прошлую неделю.