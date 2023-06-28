О том, кто из защитников Украины обладает обоснованным правом на добавочное начисление 100 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Facebook-аккаунте «Юридической сотни».
Речь идет о военнослужащих, участвовавших в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, включая нахождение в «первом эшелоне» обороны или в наступательной операции, и которые:
- вели сражение в небе/совершали боевые вылеты;
- входили в состав подразделений ракетных войск/артиллерии, которые поражали огнем оккупантов;
- отвоевывали временно оккупированные территории;
- осуществляли огневые удары по воздушным/морским целям;
- выводили самолеты/вертолеты из-под атак путинской армии, выполняя взлет;
- вели боевые действия на кораблях/катерах/судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;
- противостояли вооруженным нападениям на охраняемые объекты/освобождали их от захвата.
Также, вышеуказанные выплаты начисляют военнослужащим, получившим увечье/ранения во время защиты нашей страны и находящимся на стационарном лечении.
Отметим, что для получения 100 000 гривен, необходимо направить запрос командиру своей части, подписывающему приказы относительно назначения дополнительного денежного вознаграждения, прикрепив к обращению документы/доказательства, подтверждающие участие в активных боестолкновениях.
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