О том, кто из защитников Украины обладает обоснованным правом на добавочное начисление 100 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Facebook-аккаунте «Юридической сотни».

Речь идет о военнослужащих, участвовавших в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, включая нахождение в «первом эшелоне» обороны или в наступательной операции, и которые:

вели сражение в небе/совершали боевые вылеты;

входили в состав подразделений ракетных войск/артиллерии, которые поражали огнем оккупантов;

отвоевывали временно оккупированные территории;

осуществляли огневые удары по воздушным/морским целям;

выводили самолеты/вертолеты из-под атак путинской армии, выполняя взлет;

вели боевые действия на кораблях/катерах/судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;

противостояли вооруженным нападениям на охраняемые объекты/освобождали их от захвата.

Также, вышеуказанные выплаты начисляют военнослужащим, получившим увечье/ранения во время защиты нашей страны и находящимся на стационарном лечении.

Отметим, что для получения 100 000 гривен, необходимо направить запрос командиру своей части, подписывающему приказы относительно назначения дополнительного денежного вознаграждения, прикрепив к обращению документы/доказательства, подтверждающие участие в активных боестолкновениях.

Ранее мы писали о том, как контрактники ВСУ могут получить единоразовую денежную помощь.