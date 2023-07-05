О том, почему аннулирование повышения тарифов на воду в нашей стране может вызвать не только трудности с энергоснабжением водоканалов, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение директора Аналитического центра «Ассоциации городов Украины» Ярослава Рабошука, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Рабошука, на данный момент тарифы не установлены на экономически обоснованной отметке, так как, похоже, стоимость воды станут «диктовать сверху», что приведет к росту задолженности водоканалов за поставки электричества. Также, поскольку водоканалы не возьмут на себя ответственность за снабжение водой без предварительного обеззараживания, основной объем средств будет уходить на процесс очищение ресурса и «приведение его к стандартам питьевой воды», то есть оплачивать электричество станут по остаточному принципу. Таким образом, существует высокая вероятность того, что водоканалы будут отключать от энергоснабжения за долги, и, соответственно, бытовые потребители Украины тоже останутся без воды.

Ранее мы писали о том, как с этого месяца вырастут тарифы на воду в некоторых регионах Украины.