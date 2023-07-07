О том, что на такие средства теперь может рассчитывать и только созданный новый бизнес, поскольку надлежащие поправки в процедуру предоставления данных компенсаций уже одобрили в Кабинете Министров, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное на официальной странице Министерства экономики Украины.

В частности, выплачивать средства станут:

при трудоустройстве ВПЛ на предприятиях, созданных после вторжения РФ — для этого необходимо предоставить налоговую документацию за последний подотчетный период на дату подачи заявления относительно получения компенсации (не за 2021-й год, как было ранее);

работодателям, трудоустроившим ВПЛ, получившим такой статус после введения военного положения.

Но есть некоторые нюансы — будет внедрен усиленный мониторинг соблюдения условий действия программы: в Центрах занятости станут контролировать продолжительное сохранение места занятости работников.

Отметим, что за каждого трудоустроенного ВПЛ, начисляется компенсация в размере «минималки» (6 700 гривен), которую будут выплачивать на протяжении 2-х месяцев.

Ранее мы писали о том, что бойцам ВСУ будут выплачивать единоразовую денежную помощь при выполнении определенных условий.