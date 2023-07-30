О том, что заявил зампред Совбеза РФ относительно успешного контрнаступление ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на предсказуемое сообщение, опубликованное в официальном Telegram-канале Дмитрия Медведева.

По мнению экс-главы РФ, путинская армия якобы отражает контрнаступление «коллективного врага», тем самым защищая россиян и их землю, и предотвращая «мировой конфликт».

Медведев опять выдал однообразное предупреждение — если наступление «укробандеровцев», поддерживаемых НАТО удастся, и «они» захватят «часть нашей земли», то РФ придется «в силу указа» кремлевского тирана Путина от 2-го июня 2020-го года, применить свое ядерного оружия, так как «другого выхода просто не останется».

Кроме того, зампред Совбеза акцентировал на сомнительных достоинствах ВС РФ:

Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Дмитрий Медведев прокомментировал атаку БПЛА на Москву, призвав найти «нестандартные» цели для обстрелов в Украине.