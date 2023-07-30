О том, что в августе стоимость бензинов в нашей стране может вырасти до 60,86 гривны/литр, а ДТ — до 55,61 гривны/литр, пишет «НБН», ссылаясь на малоприятный прогноз директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, опубликованный в Enkorr.

По словам Куюна, июль прошел относительно благополучно лишь благодаря запасам автогорючего, сформированным в период с мая по июнь, но в середине августа эти объемы закончатся, и останется только ресурс, завезенный после повышения налоговых ставок. Кроме того, на мировом рынке цены на автогорючее в июле тоже пошли вверх: бензин и ДТ прибавили по 130-140 долларов/тонна (в среднем, плюс 5 гривен на литр), а сжиженный газ подскочил на 70 долларов/тонна (плюс 1,7 гривны на литр).

Таким образом, с учетом отложенной интеграции повышенного налогообложения и роста мировых котировок на нефтепродукты, создастся «очень мощный импульс для движения цен на АЗС», и, бензины, похоже, будут стоить около 60 гривен/литр, а дизельное топливо — от 55 гривен/литр, с возможной погрешностью в +/- 3 гривны.

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