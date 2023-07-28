О том, что в Украине все же возможно увеличение тарифов на воду, поскольку действующие цены на услугу экономически необоснованны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление заместителя исполнительного директора «Ассоциации городов Украины» Ярослава Рабошука, опубликованной «Социальной информационной платформой».

По словам Рабошука, отмененное правительством повышение, должно было пройти в несколько этапов — якобы бытовые потребители смогли бы легко адаптироваться к малоприятным изменениям. В нынешней ситуации, стоит ожидать роста тарифов на воду сразу после завершения войны с РФ, при этом, стоимость услуг водоснабжения/водоотвода поднимется резко, и сразу в 2-3 раза.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэнерго сообщили, когда ожидать нового повышения тарифов на электричество.