О том, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон полагает — его страна, похоже, покинет Североатлантический Альянс, если 45-й президент Трамп снова окажется у власти, победив на выборах, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Hill.

Болтон в резкой форме высказался относительно своего экс-босса, являющегося основным кандидатом в президенты от Республиканской партии, обозначив поведение Трампа как «нестабильное и иррациональное». По словам бывшего советника, у Трампа отсутствует понятие философии «с политической точки зрения», поскольку он долго не раздумывает при принятии решений, затрагивающих сферу нацбезопасности.

В частности, Болтон указал на внешнеполитические последствия поступков Трампа, касающиеся Альянса, отметив:

Он угрожал существованию НАТО, и я думаю, что во время второго срока Трампа мы бы почти наверняка вышли из НАТО.

Ранее мы писали о том, что Трамп в очередной раз пожаловался на ЕС, который тратит «недостаточно» денег на помощь Украине.