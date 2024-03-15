О том, что российско-оккупационные войска, судя по всему, интенсивно готовятся к следующей «экспансии» — «конфликту с НАТО», и на процесс восстановления сил страны-агрессора отведено не более одного десятилетия, пишет «НБН», ссылаясь на данные разведки Эстонии, обнародованные Foreign Policy.

В соответствии с информацией, которой располагают во внешней и военной эстонской разведках, спустя 2 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва приступила к процедуре реструктуризации и расширения армии, ожидая «конфликта со странами НАТО», который, возможно, начнется в течение ближайшего десятилетия. В частности, Кремль уже смог перевести экономическую сферу на «военные рельсы».

Кроме того, гендиректор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин уверен — российский генералитет усвоил ошибки первоначальных стадий войны с Украиной, оперативно адаптируясь, однако война РФ с НАТО пока не является неизбежным сценарием, так как многое еще можно совершить для сдерживания Кремля, максимально поддержав Киев.

Ранее мы писали о том, что Макрон предупреждал об угрозе для 7 стран Европы в случае победы РФ в войне.