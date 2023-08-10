О том, что страна-агрессор продолжает интенсивно отключать датчики идентификации у своих гражданских судов в Черном море, пишет «НБН», ссылаясь на заявление начальника кафедры ВМС Национального университета обороны Украины капитана 1-го ранга Степана Якимьяка, опубликованное в Telegram-канале «Military Media Center».

По словам Якимьяка, корабли под флагом РФ зачастую заняты незаконной перевозкой грузов, например, нефти, используя для этих целей территориальные воды Украины поблизости от временно захваченного Крымского полуострова и других районов, что нарушает нормы «Международного морского права».

В частности, в «Международной морской организации» рекомендует включать датчики на любом корабле, и эти устройства, отправляют данные, касающиеся того, где именно находится судно, под чьим оно флагом, и какая у него миссия. Все это делается не только для обеспечения безопасности, но и определенной степени прозрачности, что полностью игнорирует Россия, фактически «постоянно и ежедневно».

Ранее мы писали о том, что разведка Британии рассказала, как Украина использует слабое место России в Черном море.