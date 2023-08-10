О том, что президент США Джозеф Байден намеревается направить в Конгресс запрос относительно дополнительного финансирования в размере не менее 25 миллиардов долларов, но только часть этих средств предназначена в качестве поддержки Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Bloomberg.

Как стало известно, в данном запросе на финансирование должен — около 12 миллиардов долларов на устранение последствий стихийных бедствий, и не менее 13 миллиардов долларов на нужды нацобороны, включающие затраты на оказание помощи Украине. Предполагается, что такое требование Байдена добавят к надлежащему законопроекту, касающемуся погашения краткосрочных расходов.

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