Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что бразильский лидер на саммите лидеров стран Евросоюза, Латинской Америки и Карибского бассейна отказался осуждать агрессию РФ, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что отказ да Силвы ужесточить риторику относительно развязанной Россией войны в Украине вызвало разочарование у государств ЕС и укрепило позиции стран Латинской Америки, которые не одобряют резкие формулировки относительно вторжения армии Путина.

Помимо этого, бразильский президент обвинил Зеленского и Байдена в том, что они якобы не смогли продолжить переговорный процесс с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам политика, «мир устал» от войны в Украине. Он добавил, что должна быть группа государств, которая с наступлением мира должна будет говорить с Киевом и Москвой.

Напомним, что да Силва после саммита «Большой семерки» в Хиросиме жаловался, что Зеленский не встретился с ним в рамках мероприятия. В ОПУ объяснили, почему переговоры лидеров не состоялись.