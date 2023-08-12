О том, что с приходом осени, Украину, похоже, станут склонять к переговорам с Россией, при этом, заинтересованные «голоса» будут раздаваться из разных уголков планеты, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованное в его официальном Instagram-аккаунте.

По словам Кулебы, ожидается весьма трудный политический сезон, но Украина безусловно победит на всех фронтах, несмотря на такую тяжелую осень. В частности, наша страна сделает все возможное, неукоснительно соблюдая нормы международного права и уголовного законодательства для того, чтобы «голоса», призывающие к капитуляции Украины поскорее «угасали».

Следует отметить, что этой осенью планируется проведение множество международных саммитов, на которых Киеву жизненно необходимо «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только традиционных друзей из ЕС и Северной Америки».

Также, еще одной важная задача, поставленная перед внешнеполитическим ведомством Украины, — сделать все так, чтобы у государства-террориста «под ногами пылала земля во всем мире».

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба уверяет — президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина никогда не увидят за одним столом.