О том, как переназначить получение пенсий и соцвыплат из отделений «Укрпочты» в страну своего пребывания, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В пятницу, 11-го августа, в Кабмине утвердили экспериментальный проект, позволяющий выехавшим гражданам Украины, у которых в банках не открыто никаких текущих счетов, получать пенсии и прочие соцвыплаты посредством международного денежного перевода от «Укрпочты».

Для получения средств указанным способом, гражданам необходимо отправить в «Укрпочту» надлежащую заявку в бумажной или электронной форме. При этом, все услуги, оказанные ведомством, для украинцев станут абсолютно бесплатными.

Для этого следует воспользоваться нижеуказанными подсказками:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минреинтеграции объяснили, как переназначить получение выплат в Польшу.