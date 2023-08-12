О том, что государство-террорист передислоцировало подразделения ВДВ из Херсонской области в Ореховский район, так как именно в этой части Запорожского направления проходят самые активные боевые действия, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка напомнила — 11-го июля прежнего командующего 58-й общевойсковой армии ВС РФ уволили, похоже, за то, что тот проявлял слишком неуместную настойчивость на необходимости вывода части своего личного состава из-за больших потерь. Кроме того, 70-й и 71-й мотострелковые полки также особенно интенсивно истощены, вследствие тяжелых боев на передовой.

Таким образом, в британском оборонном ведомстве полагают вполне реальной возможностью переброску десантников на это направление, что якобы должно позволить оккупантов вывести части вышеуказанных полков на пополнение личного состава. Впрочем, подобная передислокация, судя по всему, значительно ослабит российский оборонный потенциал на восточном берегу Днепра, где ВС РФ все чаще оказываются под давлением со стороны десантных рейдов Сил Обороны.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрыли ключевые цели оккупантов на Купянском направлении.