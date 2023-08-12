О том, что захватчики активизируют наступление по направлению к Купянску в Харьковской области, намереваясь оттянуть в этот район Силы Обороны, пишет «НБН», ссылаясь на аналитику, размещенную на странице американского Института по изучению войны (ISW).

В ISW отмечают — в течение последних дней, известные российские «военкоры» тиражировали информацию, касающуюся успехов оккупантов на северо-востоке от Купянска, однако нет никаких визуальных подтверждений подобным заявлениям. Тем не менее эксперты полагают — ужесточение атак противника здесь явно наблюдается, и у таких действий есть определенная цель.

В частности, армия Путина, вероятно, усилила наступательную активность на линии Купянск-Сватово-Кременная, предпринимая попытки в использования преимуществ оперативного фокуса ВСУ в прочих местах, и таким образом отвести наши подразделения от наиболее важных участков фронта.

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