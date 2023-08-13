О том, что поисковые мероприятия на месте взрыва, произошедшего на территории военного завода в Сергиевом Посаде рядом со столицей страны-агрессора, Москвой, закончились, но тела 8 человек так и не обнаружены, пишет «НБН», ссылаясь на материал российского «Интерфакса».

По словам главы местного муниципалитета Дмитрия Акулова, он дал поручение правоохранительным органам начать разработку механизмов информирования и поддержки родственников пропавших без вести работников военного завода, но следственные действия все еще продолжаются.

Отметим, что ранее компанию «Пиро-Рос», арендовавшую помещение на территории этого предприятия, обвинили в халатном подходе к утилизации пороха из артиллерийских снарядов, срок годности которых истек — вероятно это и послужило причиной взрывов.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны России сообщали о проникновении БПЛА в приграничную область.