О том, что сумма пенсионных выплат зависит от 2-х факторов — стажа работы и персонального коэффициента, привязанного к разнице между средней официальной зарплатой по Украине, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение профильного издания «На пенсии».

В частности, формула исчисления пенсии: пособие = усредненная зарплата на момент оформления выплат, помноженная на стаж, и снова умноженная на персональный коэффициент.

Размером средней зарплаты является показатель средней зарплаты в нашей стране за 3 года, предшествовавшие назначению пенсионного пособия, и с которого ранее были отчислены страховые взносы.

Персональный коэффициент зарплаты — сумма соотношений зарплаты в определенном месяце со средней зарплатой по стране, рассчитывающаяся путем сравнения размера получаемой зарплаты с суммой средней зарплаты за надлежащий месяц. Сумма коэффициентов зарплаты делится на страховой стаж за месяцы, принятые к учету при определении коэффициента зарплаты.

Коэффициент страхового стажа — года рабочего стажа, помноженные на величину оценки 1 года страхового стажа и поделенные на 12: накопленный стаж следует умножить на 0,01.

В качестве примера можно рассчитать размер пособия для 3-х пенсионеров с идентичным стажем в 35 лет, но с различными персональными коэффициентами, — 0,5, 1 и 3, исходя из того, в соответствии с данными ПФУ, усредненная зарплата для расчета пенсионных выплат — 13 423,28 гривны:

с коэффициентом в 0,5, пенсия составит 2 349 гривны;

в 1 — 4 698 гривен;

в 3 — 14 094 гривны.

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