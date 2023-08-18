О том, что страна-агрессор намеревается полностью уничтожить национальную идентичность граждан Украины на оккупированных территориях, начав навязывать как в школах, так и посредством росСМИ нарративы кремлевской пропаганды, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Согласно сведениям аналитиков британской разведки, 15-го августа первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отправился в Донецк для посещения местных школы и проверки процесса интеграции учебных заведений в систему образования страны-агрессора.

Также, на временно оккупированной территории Запорожской области, российские «власти» получили указания из Москвы относительно введения обновленных стандартов по аккредитации общеобразовательных учреждений, и это «освещают» журналисты из РФ.

Помимо этого, с 1-го сентября текущего года, в школы оккупированных регионов нашей страны и всей РФ, поступит новый учебник по российской истории, в котором восхваляется так называемая «специальная военная операция», а Украина описывается как «ультратеррористическое государство».

Таким образом, основной целью России является формирование прокремлевского информационного пространства в оккупированных областях, ради «подрыва» украинской национальной идентичности.

Ранее мы писали о том, что в нескольких районах Подмосковья и Москвы сегодняшней ночью были слышны взрывы.