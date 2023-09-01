О том, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором предлагает вернуться к исполнению условий «Черноморского соглашения», и это якобы послужит фундаментом для стабильного обновления «зерновой сделки», пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

По словам Гутерриша, сейчас в ООН рассматривают любые действенные методы, гарантирующие продуктам питания и удобрениям из государства-террориста облегченный выход на международные рынки по справедливой стоимости. В частности, ООН не намерена допускать, чтобы «Черноморская стратегия» следовала от одной дестабилизации к другой, и потому решила разработать действующий механизм «в интересах всех участников».

Гутерриш добавил: важность возврата к данному соглашению заключается в его способности осуществлять цели ООН относительно обеспечения продовольственной безопасности, помогая в снижении цен и обеспечении простого доступа к общемировым рынкам многим нациям, включая и страны третьего мира.

Ранее мы писали о том, какие убытки понесет Украина от остановки экспорта агропродукции.