О том, что вследствие остановки «зернового коридора» 17-го июля, в бюджет Украины не поступит несколько миллиардов долларов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, опубликованное «Европейской правдой».

По словам Лепушинского, грядущие серьезные экономические затруднения связаны не только с прерыванием вывоза украинского зерна из-за блокировки портов Россией, но и вызваны уменьшением числа переводов. Кроме того, срыв «зернового соглашения» повлияет на:

темпы вывоза зерна (в перспективе — осуществление стабильного экспорта не ранее 2024-го года);

валютную выручку — согласно оценке банка-регулятора, в 2023-м году она будет меньше предыдущей на 2 миллиарда долларов.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, когда прекратится действие моратория на повышение стоимости «коммуналки».