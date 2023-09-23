О том, что открытие гривневых вкладов и приобретение государственных ценных бумаг поможет сохранить средства граждан, несмотря на вероятность негативных инфляционных процессов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Национального Банка Украины.

В частности, на данный момент усредненный уровень ставок по срочным депозитам в гривне для населения установлен в 15 процентов годовых, а доходность от ОВГЗ, доступных гражданам, со сроком размещения в 12 месяцев — от 18 до 18,5 процента. С учетом того, что темпы инфляции в Украине за прошлый месяц снизились до 8,6 процента в общегодовом исчислении, включая некоторый потенциал для последующего замедления в 2024-2025 годах, имеет смысл покупать не иностранную, а только национальную валюту.

В НБУ подчеркнули:

Сохранение привлекательности гривневых сбережений и дальше будет приоритетной задачей Нацбанка. Ключевым требованием к этим инструментам будет возможность населения защитить с их помощью гривневых средств от инфляционного обесценивания.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ объясняли, почему цены на некоторые товары внезапно снизились.