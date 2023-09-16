О том, что в течение 2-х последних месяцев, в Украине фиксируется дефляция, то есть экономическая ситуация несколько улучшилась, вопреки предварительным прогнозам банка-регулятора, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины.

Как отмечают аналитики НБУ, скорость роста цен оказалась существенно ниже траектории прогнозирования в «Инфляционном отчете» за июль текущего года, и это спровоцировано высоким объемом предложений сырых продуктов питания, в частности овощей и фруктов из нового урожая — темпы роста стоимости такого «сырья» стремительно упали до 3,4 процента в годовом измерении (г/и).

В частности, овощная агропродукция подешевела на 25,7 процента г/и, благодаря расширению числа предложений — просела стоимость овощей в потребительском наборе, а также бахчевых культур, вследствие благоприятных погодных условий и наращиванию сельхозпроизводства в некоторых регионах. Впрочем, перестали дорожать и алкогольные напитки, что не связано с «новым урожаем», а вызвано лишь замедленным ростом производственных затрат на фоне давления со стороны «теневого бизнеса».

Ранее мы писали о том, почему в Украине скоро подорожают все разновидности мяса.