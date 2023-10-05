О том, что на Бахмутском направлении рядом с железнодорожной веткой сейчас не прекращаются самые тяжелые бои, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, наиболее ожесточенное сопротивление оккупантов наблюдается в районе железной дороги. Именно здесь защитники нашей страны пытаются отбросить «вторую армию мира» и закрепиться на достигнутых рубежах. Следует отметить, что путинская армия продолжает накрывать огнем оборонную линию ВСУ из разнообразных видов артиллерии как ствольной, так и реактивной: враги осуществили не менее 489 обстрелов с использованием танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Впрочем, в 10 безрезультатных доя ВС РФ боевых столкновений, ВСУ «задвухсотили» 178 россиян.

Ранее мы писали о том, что в Сети показали видео, как бойцы ВСУ ведут восьмерых пленных штурмовиков РФ.