О том что именно сегодня, спустя чуть более суток после масштабного вторжения и ракетных ударов, осуществленных палестинскими экстремистами ХАМАСа, в Вашингтоне объявят об оказании всесторонней помощи Иерусалиму, пишет «НБН», ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное в Sky News.

По словам Блинкена, правительство Израиля уже направило целый ряд запросов, к рассмотрению которых приступили в США. Таким образом, предыдущее сообщение госсекретаря США, касающееся того, что вторжение боевиков ХАМАСа не более, чем «невыборочная террористическая атака со стороны террористической организации», и в Израиле сейчас все «относительно спокойно», является несостоятельным на данный момент.

Кроме того, Блинкен добавил: в США осознают, что в Секторе Газы не прекращаются «интенсивные» боевые действия, отметив — Госдеп получил информацию касательно гибели американских граждан.

Ранее мы писали о том, что СМИ Иордании сообщили об уничтожении главаря ХАМАСа.