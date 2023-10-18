О том, что сегодня, 18-го октября, президент США Джозеф Байден в период проведения двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул — инцидент в больнице Сектора Газы «выглядит так, как будто это сделала другая команда», а не ЦАХАЛ, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

По словам Байдена, он искренне расстроен, и испытывает глубочайшее возмущение от вчерашнего взрыва в больницы в Сектора Газы, и, исходя из того, что он видел, в этом теракте виновна «другая команда», а «не вы [Израиль]».

Также, президент США добавил, что множество людей не уверено в этом, и по этой причине «нам придется многое преодолеть».

Ранее мы писали о том, что в ХАМАСе сделали заявление о готовности начать освобождение некоторых категорий заложников.