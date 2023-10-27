О том, что российские БПЛА разведывательного типа перешли от открытого сбора информацию у линии фронта к изучению обстановки в тыловых регионах нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, озвученное в период трансляции телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, на данный момент фиксируется работа беспилотных разведывательных аппаратов, ведущих изучение ситуации не только вдоль линии фронта, но и пытающихся проникать на подконтрольную Украине территорию со стороны моря или отслеживающих происходящее «в более глубоких регионах».

Также, можно констатировать — продолжительной пребывание в Черном море российской корабельной группировки указывает на признаки того, что на бортах плавсредств противника могут находиться разведывательные БПЛА, применяемые для мониторинга не только надводной обстановки, но и обследования прибрежной зоны.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке выяснили, по какой причине РФ не атакует Украину крылатыми ракетами более одного месяца.