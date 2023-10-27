О том, что наиболее катастрофическая, для представителей оккупационных администраций, ситуация фиксируется в южной части временно захваченной Донецкой области, где лишь 20 процентов местного населения решили все же получить паспорта государства-террориста, вследствие чего россиянами инициировано проведение закрытого социологического исследования, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий материал «Центра национального сопротивления».

В соответствии с результатами данного соцопроса, которыми располагает «ЦНС», ключевые причины указанной низкой активности местных жителей, это:

нежелание как-либо поддерживать оккупационные «власти»;

отсутствие должного доверия к гауляйтерам;

падение уровня жизни после захвата этого региона;

ожидание, когда родной край будет освобожден ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в «ЦНС» предупреждали о подвозе оккупантами модифицированных ракет к пограничью Украины.